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„Keine Todesangst“

Für das Rote Kreuz mitten im Chaos des Libanons

Oberösterreich
22.03.2026 06:00
Magdalena Penninger (34) aus Wartberg an der Krems vor einer Weltkarte. Sie ist gerade trotz des ...
Magdalena Penninger (34) aus Wartberg an der Krems vor einer Weltkarte. Sie ist gerade trotz des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon im Einsatz.(Bild: Rotes Kreuz)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Ein Job zwischen Bomben und Raketen: Magdalena Penninger aus Wartberg/Krems leitet eine Delegation des Roten Kreuzes im Libanon. Das Land wird gerade im Zuge der Eskalation im Iran von Israel massiv angegriffen. Mit der „Krone“ sprach sie über den schwierigen Einsatz vor Ort.

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„Es ist schon etwas beängstigend, wenn 600 Meter neben die eine Rakete einschlägt, weil es unglaublich laut ist, aber Todesangst habe ich nicht“ – Dabei hatte Magdalena Penninger (34) allen Grund dazu, Angst zu haben.

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