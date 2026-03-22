Für das Rote Kreuz mitten im Chaos des Libanons

Ein Job zwischen Bomben und Raketen: Magdalena Penninger aus Wartberg/Krems leitet eine Delegation des Roten Kreuzes im Libanon. Das Land wird gerade im Zuge der Eskalation im Iran von Israel massiv angegriffen. Mit der „Krone“ sprach sie über den schwierigen Einsatz vor Ort.
„Es ist schon etwas beängstigend, wenn 600 Meter neben die eine Rakete einschlägt, weil es unglaublich laut ist, aber Todesangst habe ich nicht“ – Dabei hatte Magdalena Penninger (34) allen Grund dazu, Angst zu haben.
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