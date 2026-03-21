Rolex-Coup am Wörthersee wirft viele Fragen auf

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Kärnten
21.03.2026 05:00
Bei dem Strafverfahren geht es um Dutzende hochpreisige Luxusuhren.
Bei dem Strafverfahren geht es um Dutzende hochpreisige Luxusuhren.(Bild: AP/BRIDGET JONES)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Brisante Ermittlungen haben Kärntner Kriminalisten bei einem Nobeljuwelier durchgeführt. Denn es soll durch einen Insider beim Verkauf hochpreisiger Luxusuhren zu Manipulationen gekommen sein – jetzt gibt es dazu ein Strafverfahren, bei dem auch viele Kunden als Zeugen einvernommen werden müssen.

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Die Anklage der Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat alles, was einen Fall spannend machen kann: Es geht um viel Geld, es geht um Luxusuhren und auch um prominente Namen.

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