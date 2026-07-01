Schwerer Aquaplaning-Unfall: Auto überschlug sich

Der 59-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Am Fahrzeug des Mannes entstand Totalschaden, auch die beiden geparkten Pkw wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Neben Beamten der Polizei Obervellach stand auch die Freiwillige Feuerwehr Penk im Einsatz.