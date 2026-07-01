Schwerer Aquaplaning-Unfall: Auto überschlug sich

Am Mittwochabend verlor ein Lenker (59) im Mölltal vermutlich wegen Aquaplanings die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw touchierte zwei geparkte Wagen, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Mölltal Bundesstraße gegen 17 Uhr zu dem Unfall. Ein 59-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau war von Kolbnitz in Richtung Obervellach unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache – vermutet wird Aquaplaning – die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor.
„Er kam mit seinem Pkw auf die gegenüberliegende Straßenseite, touchierte auf einem Parkplatz zwei parkende Autos, überschlug sich mit seinem Fahrzeug und kam auf der dort befindlichen Gemeindestraße zum Stillstand“, berichtet die Polizei. „Der Pkw blieb dabei auf der rechten Seite liegen.“
Der 59-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Am Fahrzeug des Mannes entstand Totalschaden, auch die beiden geparkten Pkw wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Neben Beamten der Polizei Obervellach stand auch die Freiwillige Feuerwehr Penk im Einsatz.
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