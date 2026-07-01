Jedermann baut in St. Veit auf Ayurveda-Kuren

20-köpfiges Team aus Indien in Kärnten

Manchmal genügt ein einziges Gespräch, um zu überzeugen. Nach seinem Festspielauftakt 2026 bei den Festspielen Taggenbrunn traf Schauspielstar Philipp Hochmair die erfahrene Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das neue Gesundheitskonzept des Hotels. Für Hochmair, der seit vielen Jahren regelmäßig Ayurveda-Aufenthalte in Indien absolviert, war rasch klar: Hochwertiges Ayurveda muss nicht zwangsläufig mit einer Fernreise verbunden sein. Noch während des Gesprächs reservierte der Schauspieler seinen ersten Aufenthalt im Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit. „Wenn authentisches Ayurveda auf höchstem Niveau auch in Kärnten angeboten wird, ist das eine wunderbare Möglichkeit“, sagt Philipp Hochmair, der auch bei den Festspielen in Salzburg den Jedermann spielt.