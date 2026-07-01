Jedermann baut in St. Veit auf Ayurveda-Kuren

Das ehemalige Blumenhotel in St. Veit schlägt ein neues Kapitel auf: Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten eröffnet das Haus am 1. Juli als „Hotel Ayurveda Die Zeit“ neu. Eigentümer Alfred Riedl setzt dabei gemeinsam mit der Inderin Preeti Hoffmann auf die jahrtausendealte Ayurveda-Lehre.
Eigentümer Alfred Riedl baut bei der Neueröffnung des Hotels „Die Zeit“ auf ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das die jahrtausendealte Ayurveda-Lehre mit gehobener Hotellerie verbindet. Angeboten werden Ayurveda-Kuren, Massagen, Yoga, Meditation sowie authentische ayurvedische Küche. Ein erfahrenes Therapeutenteam aus Indien, das nach Ayurveda-Lehre ausgebildet wurde, gibt dem Hotel eine neue Ausrichtung. Auch Wellness- und Fitnessbereich, Sauna, Naturteich, Garten sowie Day-Spa-Pakete und Einzelbehandlungen werden angebote.
„Es ist ein spannendes Kärntner Projekt. Preeti Hoffmann hat 20 Therapeuten. Ayurveda-Kuren können die Hotelgäste nun auch in der Herzogstadt machen. Man kann auch für einen Tag zu Kuren kommen“, schwärmt Michaela Riedl.
20-köpfiges Team aus Indien in Kärnten
Manchmal genügt ein einziges Gespräch, um zu überzeugen. Nach seinem Festspielauftakt 2026 bei den Festspielen Taggenbrunn traf Schauspielstar Philipp Hochmair die erfahrene Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das neue Gesundheitskonzept des Hotels. Für Hochmair, der seit vielen Jahren regelmäßig Ayurveda-Aufenthalte in Indien absolviert, war rasch klar: Hochwertiges Ayurveda muss nicht zwangsläufig mit einer Fernreise verbunden sein. Noch während des Gesprächs reservierte der Schauspieler seinen ersten Aufenthalt im Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit. „Wenn authentisches Ayurveda auf höchstem Niveau auch in Kärnten angeboten wird, ist das eine wunderbare Möglichkeit“, sagt Philipp Hochmair, der auch bei den Festspielen in Salzburg den Jedermann spielt.
Marolt: „Ein Platz, an dem man Kraft tanken kann“
Bereits vor der offiziellen Eröffnung konnte sich Larissa Marolt von dem Konzept überzeugen. Die Schauspielerin nutzte mehrere Anwendungen im Hotel und zeigt sich begeistert. „Man spürt sofort die besondere Atmosphäre im Haus. Die Behandlungen sind unglaublich wohltuend, das Team arbeitet mit großer Kompetenz und Herzlichkeit. Es ist ein Ort, an dem man wirklich abschalten und neue Kraft schöpfen kann“, so Larissa Marolt.
Neuer Impuls für den Gesundheitstourismus
Für Eigentümer Alfred Riedl ist die Neuausrichtung des Hauses eine konsequente Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen. „Prävention und bewusste Lebensführung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Hotel schaffen wir einen Ort für Erholung und Gesundheitsförderung und investieren damit in einen Zukunftsmarkt“, erklärt Alfred Riedl. Die Umgebung bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: Nur fünf Minuten vom Hotel entfernt befinden sich das Weingut Taggenbrunn mit seiner historischen Burg sowie das beeindruckende Museum „Zeitträume“, kuratiert von André Heller. Direkt vor der Haustüre laden Wander- und Radwege sowie der Golfplatz zu aktiver Erholung ein.
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