Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hotel-Neueröffnung

Jedermann baut in St. Veit auf Ayurveda-Kuren

Kärnten
01.07.2026 20:00
Andreas, Michaela und Alfried Riedl mit Ayurveda-Spezialistin Preeti Hoffmann.
Andreas, Michaela und Alfried Riedl mit Ayurveda-Spezialistin Preeti Hoffmann.(Bild: Hotel Ayurveda Die Zeit)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Das ehemalige Blumenhotel in St. Veit schlägt ein neues Kapitel auf: Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten eröffnet das Haus am 1. Juli als „Hotel Ayurveda Die Zeit“ neu. Eigentümer Alfred Riedl setzt dabei gemeinsam mit der Inderin Preeti Hoffmann auf die jahrtausendealte Ayurveda-Lehre.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentümer Alfred Riedl baut bei der Neueröffnung des Hotels „Die Zeit“  auf ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das die jahrtausendealte Ayurveda-Lehre mit gehobener Hotellerie verbindet. Angeboten werden Ayurveda-Kuren, Massagen, Yoga, Meditation sowie authentische ayurvedische Küche. Ein erfahrenes Therapeutenteam aus Indien, das nach Ayurveda-Lehre ausgebildet wurde, gibt dem Hotel eine neue Ausrichtung. Auch Wellness- und Fitnessbereich, Sauna, Naturteich, Garten sowie Day-Spa-Pakete und Einzelbehandlungen werden angebote.

Jedermann Philipp Hochmair ist ein bekennender Ayurveda-Kuren-Fan.
Jedermann Philipp Hochmair ist ein bekennender Ayurveda-Kuren-Fan.(Bild: Markus Tschepp)
Auch Teiche gehören zur Gartenanlage.
Auch Teiche gehören zur Gartenanlage.(Bild: Marcel Peda)
Auch der Speisetrakt sieht schön aus.
Auch der Speisetrakt sieht schön aus.(Bild: Hotel Ayurveda Die Zeit)

„Es ist ein spannendes Kärntner Projekt. Preeti Hoffmann hat 20 Therapeuten. Ayurveda-Kuren können die Hotelgäste nun auch in der Herzogstadt machen. Man kann auch für einen Tag zu Kuren kommen“, schwärmt Michaela Riedl.

20-köpfiges Team aus Indien in Kärnten
Manchmal genügt ein einziges Gespräch, um zu überzeugen. Nach seinem Festspielauftakt 2026 bei den Festspielen Taggenbrunn traf Schauspielstar Philipp Hochmair die erfahrene Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand das neue Gesundheitskonzept des Hotels. Für Hochmair, der seit vielen Jahren regelmäßig Ayurveda-Aufenthalte in Indien absolviert, war rasch klar: Hochwertiges Ayurveda muss nicht zwangsläufig mit einer Fernreise verbunden sein. Noch während des Gesprächs reservierte der Schauspieler seinen ersten Aufenthalt im Hotel Ayurveda Die Zeit in St. Veit. „Wenn authentisches Ayurveda auf höchstem Niveau auch in Kärnten angeboten wird, ist das eine wunderbare Möglichkeit“, sagt Philipp Hochmair, der auch bei den Festspielen in Salzburg den Jedermann spielt.

Marolt: „Ein Platz, an dem man Kraft tanken kann“
Bereits vor der offiziellen Eröffnung konnte sich Larissa Marolt von dem Konzept überzeugen. Die Schauspielerin nutzte mehrere Anwendungen im Hotel und zeigt sich begeistert. „Man spürt sofort die besondere Atmosphäre im Haus. Die Behandlungen sind unglaublich wohltuend, das Team arbeitet mit großer Kompetenz und Herzlichkeit. Es ist ein Ort, an dem man wirklich abschalten und neue Kraft schöpfen kann“, so Larissa Marolt.

Neuer Impuls für den Gesundheitstourismus
Für Eigentümer Alfred Riedl ist die Neuausrichtung des Hauses eine konsequente Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen. „Prävention und bewusste Lebensführung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Hotel schaffen wir einen Ort für Erholung und Gesundheitsförderung und investieren damit in einen Zukunftsmarkt“, erklärt Alfred Riedl. Die Umgebung bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: Nur fünf Minuten vom Hotel entfernt befinden sich das Weingut Taggenbrunn mit seiner historischen Burg sowie das beeindruckende Museum „Zeitträume“, kuratiert von André Heller. Direkt vor der Haustüre laden Wander- und Radwege sowie der  Golfplatz zu aktiver Erholung ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
01.07.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
158.713 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
141.131 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.732 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1525 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1213 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
988 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Mehr Kärnten
Hotel-Neueröffnung
Jedermann baut in St. Veit auf Ayurveda-Kuren
Krone Plus Logo
Polit-Diskriminierung
SP-Kandidat klagt Stadt: Urteil im Lindwurm-Fiasko
Mit 67 verstorben
Bella Ban – Poetin des Widerspruchs
Krone Plus Logo
Bekennerschreiben
Rassismus in Konditorei? Staatsschutz greift ein
Mehrere Betroffene
Hautausschläge nach Sprung in Kärntner Badesee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf