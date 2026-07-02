Lebensretter holt im Sturm Badegast aus Wörthersee

Grundsätzlich sind die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung aktuell in der Hochsaison, denn nicht nur plötzlich aufkommende Naturereignisse sorgen für „Arbeit am Wasser“, auch die extreme Hitze wird von Badegästen oftmals unterschätzt. „Man sollte die eigenen Kräfte niemals falsch einschätzen: Der Weg zurück zum Ufer ist bei Gegenwind und Wellen doppelt so anstrengend wie der Hinweg!“