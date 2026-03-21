Chlor und Klimaschutz – eine Frage des Etiketts

Chlor hat eine schlechte Presse. Kein Artikel über das Element kommt ohne den Hinweis auf die bösen Deutschen aus, die im Jahre 1915 bei der belgischen Stadt Ypern als erste Streitmacht Chlorgas gegen den Gegner eingesetzt hatten, damit also den modernen Gaskrieg begründeten. Unerwähnt bleibt allerdings meist, dass die Franzosen nur drei Tage später mit einem ausgefuchsten chlorhaltigen Kampfstoff in Granaten antworteten (Chlorpikrin) – und den haben sie sicher nicht als Antwort auf die „chlorreiche“ deutsche Offensive in einer halben Woche entwickelt ...