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Chlor und Klimaschutz – eine Frage des Etiketts

Vorarlberg
21.03.2026 10:00
Das Element Chlor hat einen miesen Ruf – das könnte sich allerdings ändern.
Das Element Chlor hat einen miesen Ruf – das könnte sich allerdings ändern.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

Vor Jahren wurde der Vorschlag gemacht, das Element Chlor komplett aus der Umwelt zu verbannen. Das hat sich geändert: Eine neue Einsatzform könnte das Image von Chlor aufpolieren. „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr erklärt, was es damit auf sich hat.

0 Kommentare

Chlor hat eine schlechte Presse. Kein Artikel über das Element kommt ohne den Hinweis auf die bösen Deutschen aus, die im Jahre 1915 bei der belgischen Stadt Ypern als erste Streitmacht Chlorgas gegen den Gegner eingesetzt hatten, damit also den modernen Gaskrieg begründeten. Unerwähnt bleibt allerdings meist, dass die Franzosen nur drei Tage später mit einem ausgefuchsten chlorhaltigen Kampfstoff in Granaten antworteten (Chlorpikrin) – und den haben sie sicher nicht als Antwort auf die „chlorreiche“ deutsche Offensive in einer halben Woche entwickelt ...

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