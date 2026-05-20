Bundesliga-Aufsteiger mit erster Neuverpflichtung

Nächster Karriereschritt im Ländle

„Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des SC Austria Lustenau zu sein. Die Gespräche mit dem Verein haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben und ich bin überzeugt, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu können. Jetzt liegt mein voller Fokus darauf, hart zu arbeiten, der Mannschaft zu helfen und gemeinsam mit den tollen Fans erfolgreich zu sein. Ich kann es kaum erwarten, das Trikot zu tragen und in der Sun Minimeal Arena aufzulaufen“, wird Gashi – der aktuell noch in Japan urlaubt – in einer Aussendung des Vereins zitiert.