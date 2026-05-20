Bundesliga-Aufsteiger mit erster Neuverpflichtung

Am vergangenen Donnerstag fixierte die Lustenauer Austria die Rückkehr in die Bundesliga, am Mittwoch gaben die Vorarlberger bereits die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt. Kommen wird ein Offensivmann, dessen Namen man auch in Hütteldorf kennt...
Das kann sich sehen lassen! In 31 Pflichtspielen für Hertha Wels war Albin Gashi an gleich 22 Treffern direkt beteiligt. In der vergangenen Zweitligasaison erzielte er gleich 13 Treffer und bereitete acht weitere vor, womit er zu den absoluten Topscorern gehörte.
Sportchef überzeugt
„Albin hat in der vergangenen Saison eindrucksvoll bewiesen, dass er zu den Topspielern der zweiten Liga zählt“, sagt Lustenau-Sportchef Dieter Alge. „Gleichzeitig möchte er nun die Chance nutzen, seine Qualitäten auch in der Bundesliga unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns sehr, mit ihm einen starken und torgefährlichen Neuzugang für unsere Offensive gewonnen zu haben.“
Rapid, Holland, Albanien
Der eine bewegte Vergangenheit hat: Ausgebildet bei Hollabrunn, wechselte der 29-Jährige zur Jugend von Rapid Wien, durchlief dort alle Nachwuchsstufen und wurde auch zum ÖFB-Nachwuchsnationalspieler. Es folgten Stationen beim FAC, dem FC Den Bosch (Hol), SV Horn, FK Kukesi (Alb), Admira Wacker und zuletzt eben Hertha Wels.
Nächster Karriereschritt im Ländle
„Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des SC Austria Lustenau zu sein. Die Gespräche mit dem Verein haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben und ich bin überzeugt, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu können. Jetzt liegt mein voller Fokus darauf, hart zu arbeiten, der Mannschaft zu helfen und gemeinsam mit den tollen Fans erfolgreich zu sein. Ich kann es kaum erwarten, das Trikot zu tragen und in der Sun Minimeal Arena aufzulaufen“, wird Gashi – der aktuell noch in Japan urlaubt – in einer Aussendung des Vereins zitiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.