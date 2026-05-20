Elko König: 70 Kündigungen nach Insolvenz fix

Neue strategische Ausrichtung

Parallel zur Schließung der Zylinderfertigung führt das Management finale Gespräche mit einem Industriepartner aus Indien. Ziel dieser Kooperation ist es, eine Perspektive für einen Teil des Zylinder-Geschäfts zu sichern und neue Wachstumsmärkte in Indien sowie Südasien zu erschließen. In Rankweil konzentriert sich das Unternehmen künftig auf sein Kerngeschäft, den Kolbenbereich. Der Standort bleibt als Stammsitz und Kompetenzzentrum für die präzise Bearbeitung und Veredelung von Antriebskomponenten erhalten und soll so langfristig wettbewerbsfähig bleiben.