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Elko König: 70 Kündigungen nach Insolvenz fix

Vorarlberg
20.05.2026 10:46
Wie so viele Automobilzulieferer hat auch Elko König derzeit zu kämpfen.
Wie so viele Automobilzulieferer hat auch Elko König derzeit zu kämpfen.(Bild: Stock Adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Autozulieferer Elko König im Vorarlberger Rankweil muss nach seinem Sanierungsverfahren 70 Stellen streichen. Grund dafür ist die Schließung der Zylinderproduktion. Die betroffenen Mitarbeiter waren in einer Nachfolgefirma beschäftigt, für sie wurde ein Sozialplan ausgearbeitet.

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Der Motorenkomponenten-Hersteller Elko König in Rankweil baut 70 Arbeitsplätze ab. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Grund für diesen Schritt die endgültige Einstellung der Zylinderproduktion am Vorarlberger Standort. Für die von der Kündigung betroffenen Beschäftigten wurde ein Sozialplan ausgearbeitet, um die sozialen Folgen für sie bestmöglich abzufedern.

Nachfolgegesellschaft wird aufgelöst
Die Kündigungen betreffen die Mitarbeiter der K-Cyl FlexCo. Diese Gesellschaft wurde als Nachfolgefirma gegründet, nachdem Elko König im Mai 2024 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung anmelden musste. Damals waren noch 360 Personen im Unternehmen beschäftigt und die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 21,3 Millionen Euro. Die K-Cyl FlexCo wurde eigens dafür ins Leben gerufen, um die noch offenen Aufträge im defizitären Zylinderbereich abzuwickeln und so eine geordnete Schließung dieser Sparte zu ermöglichen.

Abwicklung per Ende Juni
Nachdem die letzten Aufträge nun abgeschlossen sind, wird die K-Cyl FlexCo wie geplant aufgelöst. Die Dienstverhältnisse der rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Gesellschaft werden mit Ende Juni beendet. Von diesen 80 Personen erhalten etwa zehn ein Angebot, in die Stammgesellschaft Elko König zu wechseln. Diese beschäftigt aktuell 175 Personen. 

Neue strategische Ausrichtung
Parallel zur Schließung der Zylinderfertigung führt das Management finale Gespräche mit einem Industriepartner aus Indien. Ziel dieser Kooperation ist es, eine Perspektive für einen Teil des Zylinder-Geschäfts zu sichern und neue Wachstumsmärkte in Indien sowie Südasien zu erschließen. In Rankweil konzentriert sich das Unternehmen künftig auf sein Kerngeschäft, den Kolbenbereich. Der Standort bleibt als Stammsitz und Kompetenzzentrum für die präzise Bearbeitung und Veredelung von Antriebskomponenten erhalten und soll so langfristig wettbewerbsfähig bleiben. 

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