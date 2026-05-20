Ländle-Biker debütiert auf seiner Lieblingsstrecke

In der vorigen Saison bewies der Vorarlberger Julius Scherrer mit fünf Top-10-Platzierungen im U23-Weltcup sein Potenzial. In seiner allerersten Elitesaison zeigte der 22-Jährige, dass er sich auch bei den „Großen“ nicht verstecken muss. Wo er im Vergleich mit der Weltelite tatsächlich steht, weiß er spätestens nach diesem Wochenende, wenn er in Tschechien sein Weltcupdebüt in der Eliteklasse gibt.
„Nove Mesto ist eigentlich meine Lieblingsstrecke im Weltcup“, gestand Julius Scherrer, bevor er sich am Dienstag auf die Reise in das gut acht Autostunden vom Ländle entfernte tschechische Mountainbike-Mekka machte. „Der dortige Kurs liegt mir richtig gut und auch die Stimmung ist jedes Jahr ein Wahnsinn.“
Scherrer überraschte sich selbst
Perfekte Voraussetzungen also für den 23-Jährigen, um sein allererstes Weltcuprennen in der Eliteklasse zu bestreiten. Zumal auch die Form stimmt. „Ehrlich gesagt, hatte ich nicht erwartet, dass es in meiner ersten Elitesaison so gut klappt“, erzählt der Übersaxener, der etwa beim UCI-Rennen der Hors Categorie in Haiming sensationell auf Rang sechs gefahren war und Anfang Mai in Scheffau am Wilden Kaiser ein UCI C1 Shorttrack-Rennen für sich entscheiden konnte.
Heeressportplatz als Schlüssel
Ein Grund für den starken Einstieg in die Rennsaison ist auch der Tatsache geschuldet, dass Scherrer wieder Aufnahme in den Heeressport gefunden hat. „Dadurch habe ich schon mehr Flexibilität und kann mich ganz auf meinen Sport konzentrieren“, zeigt sich der HTL-Absolvent dankbar.
Kein konkretes Ziel, aber...
Jetzt fehlt eigentlich nur mehr ein Platz in einem Profi-Team. „Da hat sich zuletzt aber nicht viel getan, vielleicht ergeben sich in Nove Mesto ja Gespräche“, hofft Julius, der kein konkretes Ziel für das Wochenende nennen will. Aber: „Ich weiß, mit welchen Fahrern ich aktuell ganz gut mitfahren kann und ich weiß auch, was die teilweise im Weltcup schon erreicht haben.“
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