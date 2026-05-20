Ländle-Biker debütiert auf seiner Lieblingsstrecke

Kein konkretes Ziel, aber...

Jetzt fehlt eigentlich nur mehr ein Platz in einem Profi-Team. „Da hat sich zuletzt aber nicht viel getan, vielleicht ergeben sich in Nove Mesto ja Gespräche“, hofft Julius, der kein konkretes Ziel für das Wochenende nennen will. Aber: „Ich weiß, mit welchen Fahrern ich aktuell ganz gut mitfahren kann und ich weiß auch, was die teilweise im Weltcup schon erreicht haben.“