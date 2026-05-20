Den Standort Vorarlberg gemeinsam weiterentwickeln

Das Land bündelt die Kräfte: Die Gesellschaften Vorarlberg Tourismus und WISTO werden zusammengeführt, der Campus V in Dornbirn soll zum Knotenpunkt für Innovation werden. Lob dafür gibt es von der Industriellenvereinigung.
Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg steht unter Druck, der Wettbewerb ist härter geworden. Um auch künftig konkurrenzfähig zu bleiben, ist es wichtig, Kräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und gemeinsam an einem Seil zu ziehen. Das gilt insbesondere auch für die diversen Landesgesellschaften, welche in der Vergangenheit ihr jeweils eigenes Süppchen gekocht haben. Damit soll nun Schluss sein: Die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) und die Vorarlberg Tourismus GmbH werden zur Vorarlberg GmbH zusammengeführt und künftig am Campus V in Dornbirn unter einem Dach firmieren. Ziel ist es, die Standortmarke Vorarlberg auch international sichtbarer zu machen und das Ländle als attraktiven Wirtschafts-, Arbeits-, Urlaubs- und Lebensraum klarer zu positionieren.
Hartmann lobt Zusammenlegung
Der Campus V, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fachhochschule gelegen, gilt bereits jetzt als führendes Innovationsquartier in Vorarlberg und erfährt durch die neuen Player eine weitere Aufwertung. Erwähnenswert ist, dass die doch tiefgreifenden Veränderungen weitgehend geräuschlos über die Bühne gegangen sind. Positiv fallen auch die ersten Reaktionen aus: Elmar Hartmann, Präsident der hiesigen Industriellenvereinigung, begrüßt die Bündelung der Kräfte: „Vorarlberg muss noch stärker gesamtheitlich gedacht werden – als Ort zum Leben, Arbeiten, Wirtschaften und Urlauben. Gerade im Wettbewerb um internationale Fachkräfte braucht es eine moderne, klare und attraktive Standortstrategie“, betont er. Die neue Struktur sei eine große Chance – vorausgesetzt, sie werde konsequent umgesetzt.
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