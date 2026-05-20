Den Standort Vorarlberg gemeinsam weiterentwickeln

Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg steht unter Druck, der Wettbewerb ist härter geworden. Um auch künftig konkurrenzfähig zu bleiben, ist es wichtig, Kräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und gemeinsam an einem Seil zu ziehen. Das gilt insbesondere auch für die diversen Landesgesellschaften, welche in der Vergangenheit ihr jeweils eigenes Süppchen gekocht haben. Damit soll nun Schluss sein: Die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) und die Vorarlberg Tourismus GmbH werden zur Vorarlberg GmbH zusammengeführt und künftig am Campus V in Dornbirn unter einem Dach firmieren. Ziel ist es, die Standortmarke Vorarlberg auch international sichtbarer zu machen und das Ländle als attraktiven Wirtschafts-, Arbeits-, Urlaubs- und Lebensraum klarer zu positionieren.