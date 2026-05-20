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Krone-Team der Saison

Hier liegt nur Doublesieger LASK vor den Altachern

Bundesliga
20.05.2026 07:55
Dejan Stojoanvic hielt seinen Kasten in zehn Bundesliga-Partien sauber – das schaffte kein ...
Dejan Stojoanvic hielt seinen Kasten in zehn Bundesliga-Partien sauber – das schaffte kein anderer Keeper in Österreichs höchster Spielklasse.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Meister LASK hat drei, Vizemeister Sturm Graz zwei und die Wiener Vereine Rapid und Austria jeweils einen. Die Rede ist von Spielern im „Krone“-Bundesliga-Team der Saison. Und der SCR Altach? Der spielt als einziges Team in einer Liga mit dem Schwarz-weißen Topduo aus Oberösterreich und der Steiermark.

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Zehn Spiele ohne Gegentor! Damit hat Altachs Dejan Stojanovic den besten Wert aller Bundesliga-Keeper in der beendeten Saison erreicht. Zudem hat er einen von drei Elfmetern gehalten, auch damit ist „Deki“ die Nummer eins der Liga. Aufgrund der Benotung in den 32 Ligaspielen wurde der 32-Jährige in das „Krone“-Team des Jahres aufgenommen.

(Bild: Krone KREATIV)

Private Veränderung steht an
Altachs Keeper hat mit nur 37 erhaltenen Gegentreffern sehr viel zur guten Saison beigetragen. „Die Wahl bestätigt, was ich in dieser Saison gefühlt habe. Wir haben ein Top- Team mit Martin Kobras und Sebastian Brandner als Tormanntrainer und mit Daniel Antosch, Elias Scherf und Paul Piffer richtig gute Kollegen. Wir unterstützen uns gegenseitig, wo es nur geht. Außerdem hat die Mannschaft besser funktioniert als in den Jahren zuvor. Die harte Arbeit wurde belohnt“, sagt Stojanvic zu dieser Auszeichnung. Die Pause nutzt der Keeper zu einer persönlichen Veränderung – im Juni heiratet er seine Freundin, danach ist ein Kurzurlaub geplant.

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Auszeit in Salzburg
Mit Sohn und Freundin zu den Eltern nach Salzburg ist am Dienstag Altachs zweiter Spieler, der es ins „Krone“-Team der Saison geschafft hat, aufgebrochen. „Ich freue mich auf ein paar Tage in Salzburg“, verrät Patrick Greil, der die Ehrung gelassen nimmt: „Stolz ja, aber keine Überwertung. Ich habe die Saison für mich selbst schon bewertet, sie war sehr gut.“

Mit Patrick Greil schaffte es auch der Topscorer der Rheindörfler in die „Krone“-Elf der Saison.
Mit Patrick Greil schaffte es auch der Topscorer der Rheindörfler in die „Krone“-Elf der Saison.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Für beide ist Altach in der neue Saison die erste Wahl. Stojanovic hatte gute Gespräche mit Sportdirektor Philipp Netzer: „Es fehlen nur noch ein paar kleine Details.“ Greils Vertrag läuft bis Sommer 2028. „Ich bekomme in Altach viel Wertschätzung, das ist sehr wichtig für mich“, sagt der 29-Jährige . Es klingt also bei beiden nach einer weiteren Saison im SCRA-Trikot. 

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