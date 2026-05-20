Hier liegt nur Doublesieger LASK vor den Altachern

Private Veränderung steht an

Altachs Keeper hat mit nur 37 erhaltenen Gegentreffern sehr viel zur guten Saison beigetragen. „Die Wahl bestätigt, was ich in dieser Saison gefühlt habe. Wir haben ein Top- Team mit Martin Kobras und Sebastian Brandner als Tormanntrainer und mit Daniel Antosch, Elias Scherf und Paul Piffer richtig gute Kollegen. Wir unterstützen uns gegenseitig, wo es nur geht. Außerdem hat die Mannschaft besser funktioniert als in den Jahren zuvor. Die harte Arbeit wurde belohnt“, sagt Stojanvic zu dieser Auszeichnung. Die Pause nutzt der Keeper zu einer persönlichen Veränderung – im Juni heiratet er seine Freundin, danach ist ein Kurzurlaub geplant.