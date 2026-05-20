Wildparker sorgen in Dornbirn für Ärger

Sobald die Sonne scheint, wird das Naherholungsgebiet entlang der Dornbirner Ach zu einem beliebten Ziel. Viele Erholungssuchende kommen jedoch mit dem Auto, was zunehmend zu Problemen führt. Immer wieder werden Fahrzeuge direkt auf den Zufahrten zum Damm oder zu den Wegen entlang des Flusses abgestellt. Die Stadt Dornbirn stellt daher einmal mehr klar, dass diese Bereiche keine Parkflächen sind. Das wilde Parken behindere nicht nur Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie Radfahrer, sondern auch die notwendige landwirtschaftliche Nutzung der Flächen in diesem Bereich.