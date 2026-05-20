Schwärzler mit historischer Chance bei French Open

24-jährige Durststrecke in Roland Garros

Damit hätte der Harder nicht nur 40 Punkte für die Weltrangliste und einen Preisgeldscheck von 87.000 Euro sicher, Schwärzler würde auch eine 24-jährige Durststrecke für Vorarlbergs Tennis-Herren beenden. Julian Knowle war nämlich 2002 das letzte Ländle-Ass, das es in den Hauptbewerb der French Open geschafft hatte. Damals verlor der gebürtige Lauteracher in der ersten Runde gegen den Italiener Davide Sanguinetti mit 3:6, 6:4, 5:7, 3:6.