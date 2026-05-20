Schwärzler mit historischer Chance bei French Open

Der 20-jährige Joel Schwärzler trifft am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde für die French Open in Paris auf Roman Safiullin (hier im Liveticker). Sollte der Vorarlberger den 28-jährigen Russen zum zweiten Mal in diesem Jahr bezwingen können, fehlt nur noch ein Sieg, um eine sehr lange Durststrecke zu beenden.
6:3, 6:4 nach 73 Minuten! Beim ersten Aufeinandertreffen von Joel Schwärzler mit Roman Safiullin im Achtelfinale des ATP Challengers von Madrid am 9. April dieses Jahres hatte der Vorarlberger kurzen Prozess gemacht. Etwas, das der Weltranglisten-169. am Mittwoch – im fünften Match nach 10 Uhr auf Court 13 von Roland Garros – nur zu gerne wiederholen würde.
Gelingt ihm das, fehlt Schwärzler bei seinem ersten Antreten bei einem Grand-Slam-Turnier in der Erwachsenenklasse nur mehr ein Sieg – gegen den Sieger des Duells Nicolai Budkov-Kjaer (Nor) versus Tom Gentzsch (D) – um sich für den Hauptbewerb zu qualifizieren.
24-jährige Durststrecke in Roland Garros
Damit hätte der Harder nicht nur 40 Punkte für die Weltrangliste und einen Preisgeldscheck von 87.000 Euro sicher, Schwärzler würde auch eine 24-jährige Durststrecke für Vorarlbergs Tennis-Herren beenden. Julian Knowle war nämlich 2002 das letzte Ländle-Ass, das es in den Hauptbewerb der French Open geschafft hatte. Damals verlor der gebürtige Lauteracher in der ersten Runde gegen den Italiener Davide Sanguinetti mit 3:6, 6:4, 5:7, 3:6.
Der größte Erfolg des heute 52-Jährigen folgte 2007! Da gewann er bei den US Open in New York an der Seite des Schweden Simon Aspelin im Finale gegen die Tschechen Dlouhy/Vizner 7:5 und 6:4 und holte einen Grand-Slam-Titel ins Ländle.
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