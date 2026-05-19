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Unfall in Satteins

Pkw landet nach Kollision in Waldstück

Chronik
19.05.2026 18:23
Der rote Unfallwagen prallte gegen einen Baum.
Der rote Unfallwagen prallte gegen einen Baum.(Bild: Mathis Fotografie)
Auf der L54 zwischen Satteins und Schlins sind am Dienstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge wurde dabei über eine Böschung katapultiert und landete im Wald. Ein Lenker wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
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Zugetragen hat sich der Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße zwischen Satteins und Schlins. Ein bergwärts fahrender, roter Pkw stieß aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden, schwarzen Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam der rote Wagen von der Straße ab, wurde über eine Böschung geschleudert und prallte rund zwei Meter unterhalb der Fahrbahn gegen einen Baum.

Auch das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug wurde komplett demoliert.
Auch das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug wurde komplett demoliert.(Bild: Mathis Fotografie)

Absturz von Baum gestoppt
Der Lenker dieses Fahrzeugs erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr Schlins sicherte den Pkw mit einem Spanngurt, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L54 komplett gesperrt werden.

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