Pkw landet nach Kollision in Waldstück

Zugetragen hat sich der Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße zwischen Satteins und Schlins. Ein bergwärts fahrender, roter Pkw stieß aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden, schwarzen Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam der rote Wagen von der Straße ab, wurde über eine Böschung geschleudert und prallte rund zwei Meter unterhalb der Fahrbahn gegen einen Baum.