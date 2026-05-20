Fünf Jahre Aufschub für Südtirolersiedlung Hard

Wohnwünsche und demografische Struktur

Die demografische Struktur der Siedlung ist sehr homogen. Es leben nur wenige Kinder und größere Familien in der Anlage. Stark vertreten sind hingegen ältere Menschen über 60 Jahre sowie Ein- und Zweipersonenhaushalte. Die Befragung ergab, dass rund 80 Prozent der Mieter auch ohne größere Veränderungen in ihrer Wohnung bleiben möchten. Zehn Prozent haben bereits einen Auszug geplant, und weitere zehn Prozent würden bleiben, wenn der Wohnstandard verbessert werden würde. Trotz der allgemeinen Zufriedenheit gibt es selbstverständlich konkrete Wünsche nach Verbesserungen: Genannt wurden vor allem eine neue Außenfassade, eine bessere Isolierung und Schalldämmung, der Einbau von Zentralheizungen und der Anbau von Balkonen. Auch mehr Sitzgelegenheiten im Außenbereich wurden gewünscht.