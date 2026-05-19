Aufsteiger Austria Lustenau im „Krone“-Ligacheck

Stadion: Die Sun Minimeal-Arena ist ein Schmuckkästchen und kann sich auch in der Bundesliga und im TV absolut sehen lassen. Ebenso ist Lustenau beim Ticket-System top aufgestellt. Tages- und Saisonkarten können direkt am iPhone oder auf der Apple Watch in der Wallet gespeichert und am Stadioneingang kontaktlos genutzt werden.