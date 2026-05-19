Ein alter Bekannter für Altachs Bundesliga-Damen

Sommer 2019: Bernhard Summer verlässt den FFC Vorderland, den Vorgängerverein der heutigen Damenabteilung des SCR Altach, nach vier erfolgreichen Jahren inklusive Aufstieg in die Bundesliga. Sein Nachfolger: Leandro Simonelli. Sommer 2026: Berni Summer beendet sein drittes Engagement bei den Rheindörflerinnen. Sein Nachfolger: Leandro Simonelli.
Bei seinem ersten Engagement blieb der gebürtige Brasilianer eineinhalb Jahre, war in der Folge bei Rapperswil-Jona in der Schweiz aktiv und betreute seit März 2024 die in der Oberliga Baden-Württemberg engagierten Damen des TSV Tettnang.
„Ich freue mich über meine neue Aufgabe in Altach und bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein schenkt“, wird der 52-Jährigein einer Aussendung zitiert. „Wir sind überzeugt, dass Leandro sehr gut zum Weg des SCR Altach passt.“
Unklare Zukunft
Wie dieser Weg aussehen soll und wohin er die Rheindörflerinnen, die in letzten Jahren meiste eine gute Rolle in der Bundesliga spielen konnten und zweimal den Vizemeistertitel nur um ein Tor verpassten, scheint allerdings noch ein wenig unklar...
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