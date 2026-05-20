Hat die Vorarlberger Polizei ein Personalproblem?

Personalvertreter zeichnen anderes Bild

Blöd nur, dass die Personalvertretung der Polizei die Euphorie nicht teilt und ein ganz anderes Bild der Realität zeichnet: Zwar entspreche es den Tatsachen, dass aktuell in der gesamten Landespolizeidirektion Vorarlberg 1147 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig seien, was nominal ein neuer Rekord ist. Diese Zahl müsse allerdings differenziert betrachtet werden: Denn aufgrund interner Reformen, der Schaffung neuer Einheiten sowie unter Berücksichtigung der Verwaltungsbediensteten und der Polizeischüler befänden sich derzeit nur noch etwa 550 Beamtinnen und Beamte im exekutiven Außendienst bzw. direkt auf den Polizeiinspektionen. „Auf die vier Bezirke aufgeteilt ergibt sich somit ein personeller Fehlstand von rund 25 Prozent!“, spricht Personalvertreter Manuel Preiß Klartext.