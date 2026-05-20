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Exekutive am Anschlag

Hat die Vorarlberger Polizei ein Personalproblem?

Vorarlberg
20.05.2026 14:00
Die Zahl der Jungpolizisten reicht kaum aus, um die Abgänge zu kompensieren.
Die Zahl der Jungpolizisten reicht kaum aus, um die Abgänge zu kompensieren.(Bild: Polizei Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Sicherheitspolitik ist eine prima Causa der schwarz-blauen Landesregierung. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder darauf verwiesen, dass es gelungen sei, den Personalstand auf einen historischen Höchstwert zu schrauben. Bei der Polizeigewerkschaft sieht man das allerdings anders.

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Viele Erfolgsmeldungen kann die Landesregierung nicht vermelden, umso mehr werden die wenigen guten Nachrichten zelebriert. Das gilt nicht zuletzt für die Personalsituation der Vorarlberger Polizei: So verwies etwa erst vor wenigen Tagen ÖVP-Sicherheitssprecher Guido Flatz darauf, dass die Zahl der Exekutivstellen in Vorarlberg seit 2014 von 865 auf 987 Vollzeitäquivalente angewachsen sei – ein historischer Höchstwert.

Personalvertreter zeichnen anderes Bild
Blöd nur, dass die Personalvertretung der Polizei die Euphorie nicht teilt und ein ganz anderes Bild der Realität zeichnet: Zwar entspreche es den Tatsachen, dass aktuell in der gesamten Landespolizeidirektion Vorarlberg 1147 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig seien, was nominal ein neuer Rekord ist. Diese Zahl müsse allerdings differenziert betrachtet werden: Denn aufgrund interner Reformen, der Schaffung neuer Einheiten sowie unter Berücksichtigung der Verwaltungsbediensteten und der Polizeischüler befänden sich derzeit nur noch etwa 550 Beamtinnen und Beamte im exekutiven Außendienst bzw. direkt auf den Polizeiinspektionen. „Auf die vier Bezirke aufgeteilt ergibt sich somit ein personeller Fehlstand von rund 25 Prozent!“, spricht Personalvertreter Manuel Preiß Klartext.

Teilzeit, Krankenstände, Karenzierungen
Er gibt zudem zu bedenken, dass sich aktuell über 120 Beamtinnen und Beamte in Teilzeit befänden, zudem seien über 50 Kolleginnen und Kollegen karenziert. Dem nicht genug, würden Krankenstände, Fortbildungen sowie Sonderverwendungen regelmäßig zu akuten personellen Engpässen im täglichen Dienstbetrieb führen. Aufgrund der angespannten Personalsituation käme sogenannten Unterstützungszuteilungen aus anderen Bundesländern eine enorme Bedeutung zu. „Gerade in den Wintermonaten war dies unabdingbar, um den erhöhten Arbeitsbedarf in den Wintersportorten abdecken zu können“, so der Polizeigewerkschafter.

Hohe Drop-out-Quote
Auch bezüglich der Rekrutierung neuer Polizisten ist die Lage ambivalent: Zwar sei die Zahl der Interessenten dank der Bemühungen des Recruiting-Teams der Landespolizeidirektion vergleichsweise hoch, gleiches gelte allerdings auch für die Drop-out-Quote, so Preiß: „Die polizeiliche Ausbildung am Bildungszentrum in Feldkirch ist auf einem sehr hohen Niveau. Leider verzeichnen wir derzeit jedoch auch einige Austritte aus der Polizeischule. Die Gründe dafür sind vielfältig: Manche haben sich das Berufsbild anders vorgestellt, andere kehren in die Privatwirtschaft zurück. Teilweise werden auch die geforderten schulischen Leistungen nicht erfüllt.“

Zitat Icon

Die polizeiliche Ausbildung am Bildungszentrum in Feldkirch ist auf einem sehr hohen Niveau. Leider verzeichnen wir derzeit jedoch auch einige Austritte.

Manuel Preiß, Polizeigewerkschafter

Unterm Strich gelinge es folglich kaum, die laufenden Abgänge durch Pensionierungen, Versetzungen oder sonstige Austritte vollständig zu kompensieren. Fazit Preiß: „Entgegen dem medial berichteten personellen Höchststand ist die tatsächliche Personalsituation bei der Vorarlberger Polizei weiterhin angespannt.“

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