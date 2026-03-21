Jetzt holt Annas Mutter zum großen Gegenschlag aus

Die Mutter jener Schülerin aus Wien-Favoriten, die 2023 in die Fänge einer brutalen Jugendbande geraten war, hat nun ein aufwühlendes Buch über das Drama ihrer Tochter geschrieben. „Weil endlich“, sagt die Frau, „die Wahrheit über Annas Fall bekannt werden muss.“ Krone+ kennt den Inhalt vorab.
Es ist wohl einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle aus jüngster Vergangenheit. Der „Fall Anna“. Der Fall jenes Mädchens aus Wien-Favoriten, das 2023 – im Alter von erst zwölf – in die Fänge einer Jugendbande geraten und dann Monate hindurch von den Gangmitgliedern zu sexuellen Handlungen genötigt worden war.
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