Jetzt holt Annas Mutter zum großen Gegenschlag aus

Es ist wohl einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle aus jüngster Vergangenheit. Der „Fall Anna“. Der Fall jenes Mädchens aus Wien-Favoriten, das 2023 – im Alter von erst zwölf – in die Fänge einer Jugendbande geraten und dann Monate hindurch von den Gangmitgliedern zu sexuellen Handlungen genötigt worden war.