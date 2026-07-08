Marine Le Pen: Fußfessel als Damoklesschwert

Wild entschlossen hat die Machtfrau sofort ihren Wahlkampf eröffnet, weil sie davon ausgeht, dass ihre Berufung beim Höchstgericht eine strafaufschiebende Wirkung hat. Dies ist aber unter Juristen umstritten. Jedenfalls kann ihre Berufung noch vor der Wahl im April abgelehnt werden. Le Pen hatte einmal erklärt, nicht mit dem Handicap einer Fußfessel zur Kandidatur anzutreten.