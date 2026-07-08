Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wäsche als Aufreger

SS-Runen im neuen Trikot? Jetzt reagiert Sturm!

Sport-Nachrichten
08.07.2026 20:31
Sturms drittes Trikot sorgt für Diskussionen.
Sturms drittes Trikot sorgt für Diskussionen.(Bild: SK Sturm)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach der Präsentation der neuen Dressen für kommende Saison gab‘s für Sturm einerseits zwar viel Lob für das Design der Wäsche – ein paar vereinzelte Reaktionen ließen das Fass dann aber doch fast überlaufen. Eine weitere „Baustelle“, die keiner braucht, war plötzlich geöffnet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Keine „ruhigen“ Zeiten für Sturm! Nach dem „Zwist“ mit der Gewerkschaft, die rechtlich intervenierte, dass das Trio Aiwu-Geyrhofer-Camara wieder am Training der Profis teilnehmen „darf“, bekam Sturm nach der Präsentation der neuen Dressen keine gute Post. In Sozialen Netzwerken gingen die Wogen nach Postings manch „kreativer Köpfe“ hoch, nachdem der ein oder andere glaubte, im grünen Trikot ansatzweise die Konturen der doppelten S-Rune aus Zeiten des Nationalsozialismus zu erkennen...

Hödl, Weinhandl (v. links) und Co. tragen jetzt Grün.
Hödl, Weinhandl (v. links) und Co. tragen jetzt Grün.(Bild: GEPA)

Sturm reagierte umgehend: „Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Extremismus, Diskriminierung und menschenverachtendem Gedankengut! Das Design des Trikots basiert auf einem von Nike standardisierten Template und steht in keinem Zusammenhang mit politischen Aussagen oder Symboliken“, sagte Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich. Traurig, dass man in Zeiten wie diesen die Menschen daran überhaupt erinnern muss.

Wirtschaftsboss Thomas Tebbich
Wirtschaftsboss Thomas Tebbich(Bild: GEPA)
Lesen Sie auch:
Stefan Hierländer
Sport Tv Logo
Sturm-Legende verrät‘s
Zukunft geklärt: Das ist Hierländers neuer Job!
07.07.2026

Tebbich legte nach. „Der SK Sturm versteht sich als unpolitische Gemeinschaft, die für Offenheit, Respekt und Vielfalt steht. Menschen jeden Alters und Geschlechts, unabhängig von Hautfarbe, Lebensweise oder sozialer Stellung, sind in der Sturm-Familie – so sie unsere auf der Würde des Menschen aufbauenden Werte teilen – stets willkommen und werden mit Respekt behandelt. Die Vielfalt der Menschen in und um den Verein liegt in unserer Tradition begründet. Diese Vielfalt ist die Stärke der sogenannten Sturm-Familie. So ist es in unserem Leitbild verankert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Nachrichten
08.07.2026 20:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Sport-Nachrichten
Wäsche als Aufreger
SS-Runen im neuen Trikot? Jetzt reagiert Sturm!
Sport Tv Logo
Steirer MLS-Kicker
Erst als Dieb k. o. ging, fehlten Wolf die Worte
Bei Rundfahrt dabei
Tour durch die Steiermark – „Können stolz sein!“
Neue Wäsch‘
GAK präsentiert „Stoff, aus dem Träume sind“
Radsport
Mühlberger siegt zum Auftakt der Tour of Austria

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine