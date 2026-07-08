SS-Runen im neuen Trikot? Jetzt reagiert Sturm!

Tebbich legte nach. „Der SK Sturm versteht sich als unpolitische Gemeinschaft, die für Offenheit, Respekt und Vielfalt steht. Menschen jeden Alters und Geschlechts, unabhängig von Hautfarbe, Lebensweise oder sozialer Stellung, sind in der Sturm-Familie – so sie unsere auf der Würde des Menschen aufbauenden Werte teilen – stets willkommen und werden mit Respekt behandelt. Die Vielfalt der Menschen in und um den Verein liegt in unserer Tradition begründet. Diese Vielfalt ist die Stärke der sogenannten Sturm-Familie. So ist es in unserem Leitbild verankert.“