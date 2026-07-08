Nach Sturz bei Siegesfeier: England-Ass operiert!

„Operation erledigt. Jetzt bereiten wir uns auf den großen Samstag vor“, schrieb der 36-Jährige bei Instagram und bedankte sich bei den Ärzten im Krankenhaus. Die Three Lions treffen im Viertelfinale am Samstag in Miami auf Norwegen. Der Verband teilte mit, dass Henderson seine Regeneration im Mannschaftshotel in Kansas City fortsetzen werde.