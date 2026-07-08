Nach Sturz bei Siegesfeier: England-Ass operiert!

Englands Nationalspieler Jordan Henderson ist nach seinem verhängnisvollen Sturz bei der Fußball-WM am linken Arm operiert worden!
„Operation erledigt. Jetzt bereiten wir uns auf den großen Samstag vor“, schrieb der 36-Jährige bei Instagram und bedankte sich bei den Ärzten im Krankenhaus. Die Three Lions treffen im Viertelfinale am Samstag in Miami auf Norwegen. Der Verband teilte mit, dass Henderson seine Regeneration im Mannschaftshotel in Kansas City fortsetzen werde.
Unterarm „völlig zertrümmert“
Henderson war bei den Feierlichkeiten nach Englands 3:2-Sieg im Achtelfinale gegen Mexiko am Montag über eine Bande gestürzt und anschließend auf einer Trage in die Katakomben des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt gebracht worden.
Der Unterarm des Mittelfeldspielers sei „völlig zertrümmert“ gewesen, sagte sein Vater der „Daily Mail“. Auch wenn er bei dieser WM nicht mehr spielen könne, werde Henderson weiter beim Team bleiben, berichteten englische Medien.
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