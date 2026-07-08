Sänger Oli. P kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück

Verraten wurde bereits der Sendetermin – und zwar ist dieser im Herbst 2026. „Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hier zu stehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus. Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten“, sagte der deutsche Künstler.