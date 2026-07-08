Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rolle noch geheim

Sänger Oli. P kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück

Society International
08.07.2026 21:51
Sänger und Schauspieler Oli. P übernimmt wieder eine Rolle in der Kultserie „Gute Zeiten, ...
Sänger und Schauspieler Oli. P übernimmt wieder eine Rolle in der Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ).(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sänger, Schauspieler und Moderator Oliver Petszokat (47) kehrt nach 27 Jahren zur RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) zurück. Er stehe seit dem heutigen Mittwoch für insgesamt drei Tage vor der Kamera, gab der Sender bekannt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Oli P. sei sowohl am Set in Potsdam-Babelsberg als auch bei einem Außendreh dabei. Petszokat spielte bereits von 1998 bis 1999 bei der Kultserie die Rolle des „Ricky Marquardt“. Ob er nun erneut in diese Rolle schlüpft oder als neue Figur auftaucht, hält der Sender bisher geheim. Er werde in aufeinanderfolgenden Episoden zu sehen sein, heißt es von RTL.

Verraten wurde bereits der Sendetermin – und zwar ist dieser im Herbst 2026. „Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hier zu stehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus. Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten“, sagte der deutsche Künstler.

Hier sehen Sie die Ankündigung:

Oli P. hatte 1996 seine ersten Erfolge als Schauspieler, zunächst in der RTL-II-Seifenoper „Alle zusammen – jeder für sich“. Später war der gebürtige Berliner unter anderem Co-Moderator von Big Brother und Moderator der Castingshow Popstars.

Lesen Sie auch:
„Jetzt ist Sense, ey“
Oli.P gewinnt als Affe „The Masked Dancer“
28.01.2022

Als Sänger veröffentlichte er 1997 seine erste Single, eine Coverversion des Songs „Liebe machen“ der Band Vereinigte Arroganz. Sein letztes Album „Wunder“ erschien 2024.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
08.07.2026 21:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
145.279 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
121.335 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.640 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
Trump setzt Verwirrspiel um Iran-Eskalation fort
1073 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Society International
Rolle noch geheim
Sänger Oli. P kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück
Traumkurven im Urlaub
Kate Hudson begeistert Fans mit sexy Bikini-Body
Hollywood-Hammer!
Ausgerechnet IHRE Kinder drehen jetzt Sex-Serie!
„Ging, wie sie lebte“
Jennifer Grey trauert um „mutige“ Mutter Jo Wilder
Diversion zu wenig
Causa Ochsenknecht: Prozess geht in nächste Runde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf