Sänger Oli. P kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück

Der Sänger, Schauspieler und Moderator Oliver Petszokat (47) kehrt nach 27 Jahren zur RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) zurück. Er stehe seit dem heutigen Mittwoch für insgesamt drei Tage vor der Kamera, gab der Sender bekannt.
Oli P. sei sowohl am Set in Potsdam-Babelsberg als auch bei einem Außendreh dabei. Petszokat spielte bereits von 1998 bis 1999 bei der Kultserie die Rolle des „Ricky Marquardt“. Ob er nun erneut in diese Rolle schlüpft oder als neue Figur auftaucht, hält der Sender bisher geheim. Er werde in aufeinanderfolgenden Episoden zu sehen sein, heißt es von RTL.
Verraten wurde bereits der Sendetermin – und zwar ist dieser im Herbst 2026. „Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hier zu stehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus. Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten“, sagte der deutsche Künstler.
Hier sehen Sie die Ankündigung:
Oli P. hatte 1996 seine ersten Erfolge als Schauspieler, zunächst in der RTL-II-Seifenoper „Alle zusammen – jeder für sich“. Später war der gebürtige Berliner unter anderem Co-Moderator von Big Brother und Moderator der Castingshow Popstars.
Als Sänger veröffentlichte er 1997 seine erste Single, eine Coverversion des Songs „Liebe machen“ der Band Vereinigte Arroganz. Sein letztes Album „Wunder“ erschien 2024.
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