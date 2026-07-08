Diese WM-Serie hat bereits seit 96 Jahren Bestand

Der Fußball ist internationaler denn je. Kaum ein Spitzenklub kommt ohne Legionäre aus, immer mehr Nationalverbände vertrauen auf Trainer aus dem Ausland. Bei der WM 2026 werden sogar mehr Teams von ausländischen Coaches betreut als von einheimischen. Trotzdem blieb eine bemerkenswerte Konstante bis heute bestehen: Seit der ersten Weltmeisterschaft 1930 wurde jeder Weltmeister von einem Trainer aus dem eigenen Land zum Titel geführt.