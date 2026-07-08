Diese WM-Serie hat bereits seit 96 Jahren Bestand

Spieler wechseln längst rund um den Globus, auf den Trainerbänken sitzen immer häufiger Ausländer. Doch ausgerechnet bei Weltmeisterschaften hält sich eine kuriose Serie seit fast 100 Jahren: Kein einziges Land gewann den Titel jemals mit einem ausländischen Teamchef.
Der Fußball ist internationaler denn je. Kaum ein Spitzenklub kommt ohne Legionäre aus, immer mehr Nationalverbände vertrauen auf Trainer aus dem Ausland. Bei der WM 2026 werden sogar mehr Teams von ausländischen Coaches betreut als von einheimischen. Trotzdem blieb eine bemerkenswerte Konstante bis heute bestehen: Seit der ersten Weltmeisterschaft 1930 wurde jeder Weltmeister von einem Trainer aus dem eigenen Land zum Titel geführt.
Das gilt für sämtliche acht Nationen, die den WM-Pokal bislang gewinnen konnten. Ob Brasiliens fünf Titel, Deutschlands vier Triumphe oder Argentiniens jüngster Erfolg in Katar – an der Seitenlinie stand immer ein Landsmann.
|Jahr
|Weltmeister
|Trainer
|1930
|Uruguay
|Alberto Suppici
|1934
|Italien
|Vittorio Pozzo
|1938
|Italien
|Vittorio Pozzo
|1950
|Uruguay
|Juan López Fontana
|1954
|Deutschland
|Sepp Herberger
|1958
|Brasilien
|Vicente Feola
|1962
|Brasilien
|Aymoré Moreira
|1966
|England
|Alf Ramsey
|1970
|Brasilien
|Mário Zagallo
|1974
|Deutschland
|Helmut Schön
|1978
|Argentinien
|César Luis Menotti
|1982
|Italien
|Enzo Bearzot
|1986
|Argentinien
|Carlos Bilardo
|1990
|Deutschland
|Franz Beckenbauer
|1994
|Brasilien
|Carlos Alberto Parreira
|1998
|Frankreich
|Aimé Jacquet
|2002
|Brasilien
|Luiz Felipe Scolari
|2006
|Italien
|Marcello Lippi
|2010
|Spanien
|Vicente del Bosque
|2014
|Deutschland
|Joachim Löw
|2018
|Frankreich
|Didier Deschamps
|2022
|Argentinien
|Lionel Scaloni
Ausländischer Weltmeister-Trainer fehlt in Geschichtsbüchern
Selbst große Namen wie Ernst Happel mit den Niederlanden (1978) oder der Engländer George Raynor mit Schweden (1958) kamen zwar bis ins Finale, scheiterten dort aber am letzten Schritt. Ein ausländischer Weltmeister-Trainer fehlt bis heute in den Geschichtsbüchern.
Für die laufende WM bedeutet das: Nur noch zwei Nationen können diese fast 100 Jahre alte Serie überhaupt beenden. England setzt auf den Deutschen Thomas Tuchel, Belgien auf den Franzosen Rudi Garcia. Gewinnen hingegen Frankreich, Spanien, Norwegen, Argentinien, die Schweiz oder Marokko den Titel, bleibt das außergewöhnliche WM-Gesetz auch nach 2026 bestehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.