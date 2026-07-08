Nur ein (!) Spieler kehrte nach Brasilien zurück

Nach dem Aus im Achtelfinale gegen Norwegen ging es für Brasiliens Nationalspieler nicht geschlossen zurück in die Heimat. Stattdessen trennten sich die Wege unmittelbar nach dem Turnier. Die meisten Akteure nutzten die Gelegenheit, ihre freien Tage sofort anzutreten und reisten von den USA direkt zu ihren Urlaubszielen.