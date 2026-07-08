Nur ein (!) Spieler kehrte nach Brasilien zurück

Die Enttäuschung über das frühe WM-Aus war offenbar groß. Brasiliens Nationalteam trat die Heimreise nur in stark abgespeckter Besetzung an. Während sich fast alle Profis direkt in den Urlaub verabschiedeten, kehrte lediglich ein Spieler gemeinsam mit dem Verband nach Brasilien zurück.
Nach dem Aus im Achtelfinale gegen Norwegen ging es für Brasiliens Nationalspieler nicht geschlossen zurück in die Heimat. Stattdessen trennten sich die Wege unmittelbar nach dem Turnier. Die meisten Akteure nutzten die Gelegenheit, ihre freien Tage sofort anzutreten und reisten von den USA direkt zu ihren Urlaubszielen.
Im Flugzeug des brasilianischen Verbandes saß aus dem offiziellen WM-Kader deshalb nur Danilo. Der Routinier steht bei Flamengo unter Vertrag und wird nach der WM-Unterbrechung schon bald wieder in der brasilianischen Meisterschaft im Einsatz sein. Ansonsten bestand die Reisegruppe ausschließlich aus Trainern, Betreuern und weiteren Verbandsmitarbeitern.
Auch Ancelotti fehlte
Auch Teamchef Carlo Ancelotti schlug einen anderen Weg ein. Der Italiener reiste zunächst nach Vancouver, wo er einige Tage bei seiner Familie (seine Frau ist Kanadierin) verbringen möchte. Erst danach soll die Analyse des enttäuschenden Turniers beginnen.
Ancelotti bleibt trotz des frühen Ausscheidens im Amt. Verbandsdirektor Rodrigo Caetano stellte unmittelbar nach dem Turnier klar, dass der 67-Jährige weiterhin das Vertrauen des brasilianischen Verbandes genießt und die Selecao auch durch den nächsten WM-Zyklus führen wird.
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