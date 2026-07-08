Caro Bredlinger streift 30 Jahre alten ÖLV-Rekord

„Ich wusste nicht so recht, welche Zeit über die 1500 m für mich möglich war, so um die 4:10 hatte ich mir aber schon zugetraut“, sagte Bredlinger nach dem Rennen, bei dem sie von ihrer Mutter Uschi betreut wurde. Am Ende wurden es 4:04,63! Damit rückte sie – wie ein Blitz aus heiterem Himmel – auf den zweiten Platz der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste über 1500 m vor. Kiesl hatte mit ihren 4:03,02 bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 Bronze gewonnen.