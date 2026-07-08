Auch Justin Bieber bei Final-Halbzeitshow dabei

Shakira, BTS und Madonna mit dabei

Global Citizen produziert die Show gemeinsam mit dem Fußball-Weltverband FIFA und will damit auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit sammeln. Bereits vor ein paar Wochen war angekündigt worden, dass die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie die südkoreanische Band BTS bei der Halbzeitshow auftreten sollen, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin.