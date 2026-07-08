Ein Toter bei spontanen WM-Feiern in Argentinien!

Nach dem dramatischen Achtelfinal-Sieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Ägypten (3:2) wurde der 46-Jährige am Dienstagabend in der Kleinstadt Canuelas rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires von einem Stein am Kopf getroffen, wie lokale Medien berichteten. Der Mann verlor demnach sofort das Bewusstsein und starb noch im Rettungswagen an den Folgen des Schädeltraumas. Nach Auswertung der Überwachungskameras nahm die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen fest.