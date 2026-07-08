Jugendliche verirrten sich in tiefen Lavatunneln

Davon haben sich am Mittwoch aber drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen nicht abhalten lassen. Die Burschen gelangten in das Tunnelsystem und verloren schließlich die Orientierung. Nachdem sie einen Notruf abgesetzt hatten, kamen die Feuerwehr, Rettung und Polizei. Dabei erhielten die Einsatzkräfte Unterstützung von einem Fachmann des Umweltministeriums, der Pläne des Tunnelsystems hatte. An verschiedenen Eingängen habe man dann nach den Burschen gerufen – mit Erfolg, sagte der Polizeisprecher.