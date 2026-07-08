In Russland glühen jetzt die Motorkontrollleuchten

Moskau redet die Krise klein

Putin redet die Probleme hingegen weiterhin klein. Die Ukraine habe lediglich das Ziel, für Nervosität im Land zu sorgen. „Wir alle hier verstehen, dass diese Aufgabe unerfüllbar ist“, sagte der Kremlchef am Mittwoch auf einer von ihm einberufenen Sitzung zur Lage. Russlands Energiesektor habe einen der größten Sicherheitspuffer weltweit. Es sei nur nötig, die Arbeit mit den Ölkonzernen so zu organisieren, dass sie „überflüssigen Treibstoff“ nicht als Reserve für die eigene Tankstellenkette vorhielten, sondern mit unabhängigen Anbietern teilten.