Auf der A2 in ein Auto gefahren: Lenker flüchtete

„Der Schock sitzt meiner Tochter noch in den Knochen“, erzählt Franz W., als er sich an die „Krone“ wendet. Der 26-jährigen Steirerin fuhr nachts auf der A2 bei Sebersdorf (Steiermark) ein Pritschenwagen auf. Doch statt zu helfen, fuhr der unbekannte Lenker davon. Jetzt hofft die Familie auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der kritische Vorfall passierte laut Polizeibericht am vergangenen Mittwoch, den 1. Juli, um 22.35 Uhr auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz kurz vor der Abfahrt Sebersdorf/Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). „Plötzich hat es einen Pumperer gemacht und meine Tochter in den Gurt geschleudert“, schildert der Steirer. Der Unfallverursacher wurde kurz langsamer, trat dann aber aufs Gaspedal und fuhr davon.
Hoffnung auf Augenzeugen
Geschockt hielt die Steirerin am Pannenstreifen und alarmierte die Polizei. „Etwa 20 bis 30 Fahrzeuge sind in der Zeit an ihr vorbeigefahren. Vielleicht hat irgendwer den vermutlich weißen Pritschenwagen mit Mödlinger Kennzeichen wahrgenommen“, hofft Franz W. auf Zeugenhinweise.
Die 26-jährige Lenkerin erlitt einen Schock, blieb bis auf die schmerzhaften Abdrücke des Sicherheitsgurts zum Glück unverletzt. Am Auto entstand allerdings ein ziemlicher Sachschaden. Hinweise auf den Täter hat die Polizei bislang leider keine.
Wer etwas von dem Unfall mitbekommen hat, möge sich bitte unter der Telefonnummer 0664/88 54 1800 melden.
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