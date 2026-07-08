Auf der A2 in ein Auto gefahren: Lenker flüchtete

Der kritische Vorfall passierte laut Polizeibericht am vergangenen Mittwoch, den 1. Juli, um 22.35 Uhr auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz kurz vor der Abfahrt Sebersdorf/Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). „Plötzich hat es einen Pumperer gemacht und meine Tochter in den Gurt geschleudert“, schildert der Steirer. Der Unfallverursacher wurde kurz langsamer, trat dann aber aufs Gaspedal und fuhr davon.