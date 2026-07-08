Fix! Ikone Márquez übernimmt Mexikos Nationalteam

Der 20 Jahre ältere Aguirre hat Márquez, den ehemaligen Verteidiger des FC Barcelona, auf seine neuen Aufgaben mit Blick auf die WM 2030 vorbereitet. Nach der dramatischen 2:3-Achtelfinal-Niederlage gegen England im Aztekenstadion hatte „El Vasco“ das Ende seiner dritten Amtszeit als Nationaltrainer Mexikos bestätigt.