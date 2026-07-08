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Fix! Ikone Márquez übernimmt Mexikos Nationalteam

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.07.2026 23:13
Neo-Trainer Rafael Márquez und Altspatz Javier Aguirre
Neo-Trainer Rafael Márquez und Altspatz Javier Aguirre(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wenige Tage nach dem WM-Aus Mexikos im Achtelfinale ist der lang geplante Trainerwechsel in der Nationalmannschaft nun perfekt!

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Der ehemalige Starspieler und bisherige Assistenztrainer Rafael Márquez übernimmt die Nachfolge seines Mentors Javier Aguirre als Chefcoach, wie der mexikanische Fußball-Verband mitteilte. „Die Ernennung von Rafael Márquez ist Teil eines geordneten Übergangs“, hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Beförderung zum Cheftrainer
Die Beförderung des 47-Jährigen zum Cheftrainer war seit seiner Ernennung zum Assistenztrainer vor zwei Jahren für die Zeit nach der WM in Mexiko, den USA und Kanada vorgesehen worden.

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Der 20 Jahre ältere Aguirre hat Márquez, den ehemaligen Verteidiger des FC Barcelona, auf seine neuen Aufgaben mit Blick auf die WM 2030 vorbereitet. Nach der dramatischen 2:3-Achtelfinal-Niederlage gegen England im Aztekenstadion hatte „El Vasco“ das Ende seiner dritten Amtszeit als Nationaltrainer Mexikos bestätigt.

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