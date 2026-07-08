Fix! Ikone Márquez übernimmt Mexikos Nationalteam

Wenige Tage nach dem WM-Aus Mexikos im Achtelfinale ist der lang geplante Trainerwechsel in der Nationalmannschaft nun perfekt!
Der ehemalige Starspieler und bisherige Assistenztrainer Rafael Márquez übernimmt die Nachfolge seines Mentors Javier Aguirre als Chefcoach, wie der mexikanische Fußball-Verband mitteilte. „Die Ernennung von Rafael Márquez ist Teil eines geordneten Übergangs“, hieß es in der offiziellen Mitteilung.
Beförderung zum Cheftrainer
Die Beförderung des 47-Jährigen zum Cheftrainer war seit seiner Ernennung zum Assistenztrainer vor zwei Jahren für die Zeit nach der WM in Mexiko, den USA und Kanada vorgesehen worden.
Der 20 Jahre ältere Aguirre hat Márquez, den ehemaligen Verteidiger des FC Barcelona, auf seine neuen Aufgaben mit Blick auf die WM 2030 vorbereitet. Nach der dramatischen 2:3-Achtelfinal-Niederlage gegen England im Aztekenstadion hatte „El Vasco“ das Ende seiner dritten Amtszeit als Nationaltrainer Mexikos bestätigt.
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