Prettner/Flachberger feiern EM-Wettfahrtsieg!

Nach einem verpatzten Start in die Segel-Europameisterschaften in Deutschland haben Keanu Prettner und Jakob Flachberger in der 49er-Klasse mit einem Wettfahrtsieg und einem zweiten Platz zurückgeschlagen!
Hinzu kamen am Mittwoch vor Eckernförde die Resultate 19 und 10 – womit sich die Vizeweltmeister an die 25. Stelle verbesserten.
Drei Rennen der Qualifikation stehen vor der Goldflotte noch aus. In der Nacra-17-Klasse liegen Laura Farese/Matthäus Zöchling auf Platz zwölf.
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