Feuer in Abfalllager löste einen Großeinsatz aus

In Vollbrand stand am Mittwochnachmittag ein Abfalllager im obersteirischen Fisching. Die Feuerwehren des Bezirks waren gefordert – wie schon Stunden zuvor, als ein Heizwerk in Hohentauern gebrannt hatte.
Kurz nach 14 Uhr wurden am Mittwoch die Freiwilligen Feuerwehren Baierdorf und Weißkirchen zu einem Feuer in einem Abfalllager in Fisching (Gemeinde Weißkirchen) alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Lager bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren löschten unter schwerem Atemschutz und errichteten einen Brandschutz, um angrenzende Hallen zu schützen.
Nachalarmiert wurden die Feuerwehren Zeltweg und Judenburg, in Summe standen 54 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Brand konnte rasch eingedämmt und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Im Anschluss wurde der brennende Müll mit schwerem Gerät aus der Halle geräumt, um verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen.
Fernwärmekraftwerk in Flammen
Es war nicht der erste Großeinsatz an diesem Tag im Bezirk Murtal. Bereits in den Morgenstunden brannte ein Fernwärmekraftwerk in Hohentauern, konkret der Maschinenraum und das Hackschnitzellager. Die Feuerwehren Hohentauern, St. Johann am Tauern, Möderbrugg und Trieben mit insgesamt 26 Personen konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Es folgten noch umfangreiche Nachlöscharbeiten.
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