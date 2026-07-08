Feuer in Abfalllager löste einen Großeinsatz aus

Fernwärmekraftwerk in Flammen

Es war nicht der erste Großeinsatz an diesem Tag im Bezirk Murtal. Bereits in den Morgenstunden brannte ein Fernwärmekraftwerk in Hohentauern, konkret der Maschinenraum und das Hackschnitzellager. Die Feuerwehren Hohentauern, St. Johann am Tauern, Möderbrugg und Trieben mit insgesamt 26 Personen konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Es folgten noch umfangreiche Nachlöscharbeiten.