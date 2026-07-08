Ex-Slalom-Ass heiratet! Im Kleid der Teamkollegin?

Liebeserklärung und besonderes Kleid

Die 36-Jährige zeigte sich überglücklich: „Nicht nur in die Erinnerung daran, wer du warst, als wir uns kennenlernten, sondern auch in die Person, die du heute bist, in die Person, zu der du dich entwickelst, und in jede Facette von dir, die ich in diesem Leben lieben darf“, schrieb sie eine Liebeserklärung an ihren frisch gebackenen Ehemann.