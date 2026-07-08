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Ex-Slalom-Ass heiratet! Im Kleid der Teamkollegin?

Ski Alpin
08.07.2026 20:06
Schöne Neuigkeiten aus dem Kreise der Ski-Familie!
Schöne Neuigkeiten aus dem Kreise der Ski-Familie!(Bild: AP/Darko Bandic, Screenshot/Instagram_erinmielzynski)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schöne Neuigkeiten aus dem Kreise der Ski-Familie! Die ehemalige Spitzen-Slalomläuferin Erin Mielzynski hat den ehemaligen Profi-Langläufer Kenny Valjas geheiratet. Für Aufsehen sorgte ein Detail rund um das Hochzeitskleid. 

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Auf Instagram teilt Mielzynski Foto der Hochzeit und schreibt dazu: „In den letzten 13 Jahren habe ich mich in so viele Facetten von dir verliebt.“ Nun haben für die Kanadierin und ihren Partner Valjas die Hochzeitsglocken geläutet. Die Fotos entstanden schließlich mitten im Wald. 

Liebeserklärung und besonderes Kleid
Die 36-Jährige zeigte sich überglücklich: „Nicht nur in die Erinnerung daran, wer du warst, als wir uns kennenlernten, sondern auch in die Person, die du heute bist, in die Person, zu der du dich entwickelst, und in jede Facette von dir, die ich in diesem Leben lieben darf“, schrieb sie eine Liebeserklärung an ihren frisch gebackenen Ehemann. 

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Besonderes Detail am Rande der Hochzeit: Das Kleid von Mielzynski. „Kleid Marie-Michèle Gagnon“, schreibt die Kanadierin nämlich zu ihrer Story und bezieht sich damit auf ihre ehemalige Teamkollegin, die vor zwei Jahren Ex-US-Ski-Ass Travis Ganong ihr Ja-Wort gegeben hatte. Und zwar im selben Kleid. Ob es jedoch das exakt selbe ist, oder nur dasselbe Modell, wird nicht beantwortet. 

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