Bürgerinitiativen stemmen sich gegen 380-kV-Trasse

Unverständlich ist für viele Anwohner der Ortschaften Gratschach und Landskron, wieso diese Trassenführung durch den schmalen Korridor geführt werden muss. „Die ursprüngliche Planung hat auch eine Variante weiter im Norden über Arriach und Feldkirchen beinhaltet. Aus uns nicht nachvollziehbaren Gründen wurde diese Möglichkeit vom Projektwerber wieder verworfen“, so Johann Huber, Sprecher der Bürgerinitiative.