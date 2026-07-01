„Olympia war für mich niemals ein Kindheitstraum!“

Jeder junge Sportler und jede junge Sportlerin träumt davon, eines Tages bei Olympia dabei zu sein! Denkste! Die 20-jährige Theresia Emma Mohr räumt jetzt beinhart mit diesem Klischee auf – obwohl die Vorarlbergerin sich anschickt, den Weg zu den Spielen 2028 in Los Angeles zu gehen.
„Ganz am Anfang habe ich fast keinem verraten, welche Disziplin ich mache“, erinnert sich Theresia Mohr. „Ich habe nur gesagt, dass ich zur Leichtathletik gehe, wenn ich fürs Training früher aus der Schule weg musste.“ Mittlerweile hat die Andelsbucherin die Schule hinter sich gelassen und im elterlichen Betrieb eine Lehre als Polsterin absolviert, die sie vor drei Wochen mit Auszeichnung abschließen konnte.
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