Das stört Kunden an den Bushaltestellen im Land

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) will derzeit wissen, wie zufrieden die Öffi-Fahrer mit dem Angebot sind. Binnen drei Wochen gab es 291 Rückmeldungen. Dabei zeigt sich, dass an den Haltestellen vor allem Schutz gegen Regen und starke Sonneneinstrahlung fehlt.
Verspätungen, Staus und ausgefallene Verbindungen – das sind die primären Probleme, mit denen oberösterreichische Bus-Passagiere zu kämpfen haben. Doch was halten die Nutzer eigentlich von den Haltestellen?
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