„Je mehr Konkurrenz, desto besser ist es für uns“

Am Sonntag duellieren sich beim Auftakt der Road Cycling League Austria in Leonding auch die OÖ-Profi-Teams Hrinkow Advarics aus Steyr und Schwingshandl Cycling aus Holzhausen. Abseits der Straße überwiegt bei den Rivalen aber der Respekt und die Freundschaft.
Topfahrer Josef Dirnbauer wurde von Steyr abgeworben, dafür folgte mit der Verpflichtung des 2. Sportchefs Karl Hammerschmid die „Retourkutsche“ aus Holzhausen.
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