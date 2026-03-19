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Rivalität beflügelt

„Je mehr Konkurrenz, desto besser ist es für uns“

Oberösterreich
19.03.2026 18:30
Josef Dirnbauer (r.) fährt seit heuer für Hrinkow Advarics.
Josef Dirnbauer (r.) fährt seit heuer für Hrinkow Advarics.(Bild: Zoe Lee)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Am Sonntag duellieren sich beim Auftakt der Road Cycling League Austria in Leonding auch die OÖ-Profi-Teams Hrinkow Advarics aus Steyr und Schwingshandl Cycling aus Holzhausen. Abseits der Straße überwiegt bei den Rivalen aber der Respekt und die Freundschaft.  

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Topfahrer Josef Dirnbauer wurde von Steyr abgeworben, dafür folgte mit der Verpflichtung des 2. Sportchefs Karl Hammerschmid die „Retourkutsche“ aus Holzhausen.

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