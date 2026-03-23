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Aufblühen im Thermenland Ungarn

Reisen & Urlaub
23.03.2026 00:01
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(Bild: Hotel Carbona Thermal Spa )
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und tauchen Sie ein in die wohltuende Welt des Hotel Carbona Thermal Spa in Hévíz. Heilendes Thermalwasser, erstklassige Wellnessangebote und kulinarische Genüsse sorgen für pure Entspannung und neue Energie.

Wohlfühlurlaub & Genussmomente
Im charmanten Thermalort Hévíz im Westen Ungarns dreht sich alles um den Genuss. Hier vereinen sich heilendes Thermalwasser, verwöhnende Wellnessbehandlungen, kulinarische Gaumenfreuden und aktive Erholung zu einem unvergesslichen Wohlfühlerlebnis. Lassen Sie sich inspirieren, sammeln Sie neue Eindrücke und erleben Sie einzigartige Genussmomente im Hotel Carbona Thermal Spa!

(Bild: Hotel Carbona Thermal Spa )

Wellness der besonderen Art
Das Hotel Carbona Thermal Spa verbindet Tradition mit Moderne und bietet eine Wellness-Oase, die ihresgleichen sucht. Gäste genießen eine Vielzahl an SPA-Dienstleistungen aus aller Welt, kombiniert mit klassischen, auf Thermalwasser basierenden Therapien. Ob wohltuende Massagen, Kuranwendungen, Beauty-Treatments oder Gesundheitsanalysen mit modernster Technik – hier findet jeder das passende Verwöhnprogramm. Ein besonderes Highlight ist die hoteleigene Therme mit Heilwasserbecken, Erlebnisbecken und einer beeindruckenden Saunawelt.

(Bild: Hotel Carbona Thermal Spa )

Der einzigartige Thermalsee von Hévíz 
Das Herzstück der Region ist der größte natürliche Thermalsee Europas. Schon die Römer kannten die heilende Wirkung des mineralreichen Wassers, das im Sommer angenehme 33-35 °C erreicht und auch im Winter nicht unter 22 °C fällt. Der von einem geschützten Wald umgebene See bietet zu jeder Jahreszeit ein einzigartiges Badeerlebnis inmitten einer malerischen Naturkulisse.

(Bild: Hotel Carbona Thermal Spa)

Ihr Verwöhnprogramm

Erleben Sie den Frühling in seiner schönsten Form und gönnen Sie sich eine Auszeit, die Körper und Geist belebt. Das Hotel bietet eine beeindruckende Vielfalt an Entspannungs- und Aktivangeboten:

Das SPA-Angebot

  • Hoteleigene Therme mit Heilwasserbecken und Whirlpools
  • Erlebnis-Freibad und Wellnessbecken 
  • Beeindruckende Saunawelt mit Spezialaufgüssen
  • Nur wenige Schritte vom weltberühmten Thermalsee entfernt
  • Modernes Kurzentrum

 

Buchen Sie jetzt Ihren Wohlfühlurlaub im Frühling!

Schon ab 88 € p.P./ Nacht inkl. Verwöhn-Halbpension

Wellnessgutschein im Wert von ca. 10 € und allen Carbona-Genuss-Dienstleistungen

(Bild: Hotel Carbona Thermal Spa )

Naturmed Hotel Carbona Thermal Spa

T: +36 83 501 500

E: hotel@carbona.hu

W: https://carbona.hu/de/

Facebook: https://www.facebook.com/carbonaheviz

Instagramhttps://www.instagram.com/naturmed_hotel_carbona/ 

(Bild: Hotel Carbona Thermal Spa)
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