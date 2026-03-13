Steuerhinterziehung: Amazon vor Prozess in Italien

Die Staatsanwaltschaft in Mailand hat einen Prozess gegen Amazon sowie vier seiner Manager beantragt. Nach Angaben der Ermittler soll der Online-Händler zwischen 2019 und 2021 Mehrwertsteuer in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden Euro hinterzogen haben. Über die Eröffnung des Verfahrens muss jetzt eine Untersuchungsrichterin entscheiden.