Haus in Leoben brannte: 39-Jährige verletzt

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Kellerbrand im steirischen Trofaiach. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand bereits im Stiegenhaus ausgebreitet. Eine Frau musste ins Spital gebracht werden.
Gegen 14.30 Uhr wurde am Freitag der Alarm ausgelöst. Ein Mehrparteienhaus in Leoben stand in Brand. Mehrere Bewohner befanden sich bereits im Freien, als die Florianis eintrafen. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte das Stiegenhaus nicht mehr betreten. Mit schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr eine 39-jährige Bewohnerin retten, die sich noch in ihrer Wohnung befand.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz ins LKH Leoben eingeliefert. Auch zwei Katzen und ein Hund wurden lebend aus den Wohnungen gerettet.
E-Bike als Brandursache
Die Brandermittler stellten als Brandausbruchsstelle ein Kellerabteil des Hauses fest. Aus bislang unbekannter Ursache war dort ein originalverpacktes E-Bike in Brand geraten. Es wird weiter ermittelt.
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