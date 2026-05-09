Haus in Leoben brannte: 39-Jährige verletzt

Gegen 14.30 Uhr wurde am Freitag der Alarm ausgelöst. Ein Mehrparteienhaus in Leoben stand in Brand. Mehrere Bewohner befanden sich bereits im Freien, als die Florianis eintrafen. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Einsatzkräfte das Stiegenhaus nicht mehr betreten. Mit schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr eine 39-jährige Bewohnerin retten, die sich noch in ihrer Wohnung befand.