In Kanal gestürzt
Drei Tote bei Unglück mit Kleinbus nahe Venedig
Bei einem Verkehrsunfall in Chioggia nahe Venedig sind Samstagfrüh drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Kleinbus war von der Straße abgekommen und in einen Kanal gestürzt.
Nach Angaben der Einsatzkräfte konnten sich sechs Insassen – es soll sich um ausländische Arbeitskräfte handeln - aus dem Fahrzeug retten. Drei weitere Männer wurden im Inneren des umgestürzten Minivans eingeschlossen und starben noch am Unfallort.
Anrainer rief Polizei
Der Alarm wurde kurz nach 6.30 Uhr ausgelöst, nachdem ein Anrainer das teilweise unter Wasser liegende Fahrzeug gemeldet hatte. Feuerwehr, Taucher, Rettungskräfte und Carabinieri waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.
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