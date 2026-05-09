Drei Tote bei Unglück mit Kleinbus nahe Venedig

Anrainer rief Polizei

Der Alarm wurde kurz nach 6.30 Uhr ausgelöst, nachdem ein Anrainer das teilweise unter Wasser liegende Fahrzeug gemeldet hatte. Feuerwehr, Taucher, Rettungskräfte und Carabinieri waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.