Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse

Die Entlastung ist freilich überschaubar. Die Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken, die Regierung spricht von rund fünf Euro pro Tank. Marterbauer hatte im Interview mit der „Krone“ betont, dass nur ein Ende des Krieges am Golf eine nachhaltige Senkung der Preise bringen kann. Er warnte vor übertriebenen Erwartungen. Diese neuerliche Krise am Energiepreis müsste ein Ansporn dafür sein, noch schneller und konsequenter aus fossiler Energie auszusteigen.