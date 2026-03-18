Spritpreisbremse: Marterbauer warnt vor Illusionen

„Habe kein Problem, die zehn Millionen der Bevölkerung zurückzugeben“

Der Finanzminister rechnet vor, dass der Staat nicht der große Profiteur ist: „Wir haben bei der Mineralölsteuer und bei der CO2-Abgabe kein Zusatzaufkommen, weil das reine Mengensteuern sind. Wenn die gleiche Menge wie bisher getankt wird, bekommen wir gleich viel Steuer herein. Bei der Umsatzsteuer gibt es ein Zusatzaufkommen von ungefähr zehn Millionen Euro pro Monat. Wenn die Spritpreise weiter steigen oder längerfristig hoch bleiben, ist es vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe überhaupt kein Problem, diese zehn Millionen der Bevölkerung zurückzugeben. Darüber können wir reden.“