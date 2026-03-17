E-Control erkennt noch keine Energiekrise

„Ich sehe jetzt einmal noch keine Krise“, bewertete E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch die aktuellen Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Energiemärkte. Es gebe zwar deutlich erhöhte Gaspreise, „aber wir sind weit von den Preisen entfernt, die wir im Jahr 2022 gesehen haben“. Auch sein Vorstandskollege Alfons Haber beruhigte hinsichtlich der Versorgungssicherheit: „Wesentlicher Unterschied ist, wir hatten das letzte Mal in Europa rund 40 Prozent der Gasmengen aus Russland“. Mittlerweile sei Europa durch verflüssigtes Erdgas (LNG) breiter aufgestellt und die Importquellen seien weitaus stärker diversifiziert.