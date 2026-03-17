So will die EU jetzt die Strompreise senken

Man müsse bei den vier Hauptfaktoren ansetzen, die den Strompreis bestimmen, heißt es darin. Die Stromerzeugungskosten machen laut der Kommission mehr als die Hälfte des Preises aus. Um sie zu senken, sollen saubere Energie und die Stromnetze in Europa ausgebaut werden. Das soll dann dazu führen, dass Gas seltener den Strompreis bestimmt. Damit ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip gemeint, das in der Wirtschaft das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage nachbildet. Zuerst liefern günstige Quellen wie Wind- und Solarenergie Strom, bei weiterem Bedarf teurere Kraftwerke. Der Preis richtet sich nach dem teuersten Kraftwerk, das sind oft Gaskraftwerke.