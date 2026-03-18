„Warum nur musste dieser arme Mann sterben?“

Dort, wo Mahmoud A. (26) am Samstagabend nach einem Messerstich tödlich verwundet niedersank und Ersthelfer erfolglos um sein Leben kämpften, erinnern mehr als zwei Dutzend Gedenkkerzen und Blumen an die furchtbare Bluttat. Immer wieder bleiben Menschen an der Ecke Landstraße/Bismarckstraße stehen, lesen Beileidsschreiben, die hinterlegt wurden, oder verrichten still Gebete, wie der Linzer Hermann P. „Das berührt mich schon sehr“, versichert der 60-Jährige.