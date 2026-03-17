St. Patrick’s Day: Darum leuchtet heute alles grün

Am heutigen 17. März wird die Welt wieder in ein einziges grünes Meer getaucht. Flüsse färben sich, Wahrzeichen erstrahlen in leuchtendem Smaragd und Millionen Menschen tragen grüne Kleidung. Doch warum feiern Menschen auf der ganzen Welt – und auch in Österreich – ausgerechnet heute den St. Patrick’s Day? Die Antwort führt zurück in die frühen Jahrhunderte.
Saint Patrick wurde im späten 4. Jahrhundert in einer christlich-römischen Familie in Britannien geboren. Mit 16 Jahren wurde er von irischen Räubern verschleppt und sechs Jahre lang als Hirte in Irland gehalten. Nach seiner Flucht kehrte er als Missionar zurück, gründete Kirchen und Klöster und evangelisierte große Teile des heidnischen Irlands.
Besonders bekannt wurde er durch die Verwendung des dreiblättrigen Kleeblatts, um die Dreifaltigkeit zu erklären. Patrick starb am 17. März 461 in Saul, wo er seine erste Kirche errichtet hatte.
Grün als Symbol für Irland und Widerstand
Sein Gedenktag wurde bereits im 17. Jahrhundert offiziell als kirchlicher Feiertag begangen. Erst 1903 erklärte der Bank Holiday (Ireland) Act den 17. März zum gesetzlichen Feiertag. Die ersten Paraden fanden in Waterford statt, während weltweite Feierlichkeiten vor allem durch die irische Diaspora in Nordamerika verbreitet wurden. Die erste bekannte Parade organisierte 1762 eine Gruppe irischer Soldaten in New York.
Ursprünglich war Saint Patrick mit der Farbe Blau verbunden, doch unter englischer Herrschaft wählten die Iren Grün als Symbol des Nationalstolzes und Widerstands. Bereits 1641 hissten Rebellen unter Owen Roe O’Neill eine grüne Harfenflagge, und das Volkslied „The Wearin’ o’ The Green“ machte die Farbe endgültig zum Protestsymbol.
Weltweite „Grünfärbung“
Heute steht Grün nicht nur für Kleeblätter und die smaragdgrüne Landschaft Irlands, sondern auch für die jahrhundertealte Geschichte von Widerstand und Auswanderung. Die globale Tradition, Gebäude und Natur in Grün zu tauchen, reicht bis 1961 zurück, als der Chicago River erstmals grün gefärbt wurde.
Seit 2010 strahlt die Initiative „Global Greening“ von Tourism Ireland über 300 Wahrzeichen in mehr als 50 Ländern in Grün – darunter das Empire State Building, das London Eye, die Niagarafälle, der Sky Tower in Auckland, das Prince’s Palace in Monaco und die Cibeles-Fontäne in Madrid. In Deutschland beteiligen sich Wahrzeichen wie die Allianz Arena oder der Olympiaturm in München.
Saint Patrick’s Day in Wien
Auch in Österreich wird der Saint Patrick’s Day gefeiert, vor allem in Wien. Die Parade fand heuer schon am 14. März statt. Die Route führte über Freyung, Herrengasse, Michaelerplatz, Schauflergasse, Ballhausplatz und Löwelstraße und endete am Josef-Meinrad-Platz vor dem Burgtheater.
Für Partystimmung sorgen aber noch die Irish Pubs wie das Orpheum, das The Long Hall oder Charlie P’s: Livemusik, Tanzvorführungen, Rugby-Übertragungen und grüne Biere bringen Irland nach Wien. Auch Kinder kommen nicht zu kurz: Am 21. März lädt der Spittelauer Platz zu einem Straßenfest mit Hüpfburg, Kinderschminken und irischen Kobolden ein.
Vom Heiligen zum globalen Fest
Vom Gedenken an einen Missionar des 5. Jahrhunderts hat sich der Saint Patrick’s Day zu einem weltweiten Ausdruck irischer Identität entwickelt. Heute, am 17. März, wird nicht nur Irlands Geschichte gefeiert, sondern auch der Stolz auf Kultur, Tradition und die Farbe Grün – die der ganzen Welt für einen Tag die Schwere des Alltags nimmt.
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