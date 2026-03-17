St. Patrick’s Day: Darum leuchtet heute alles grün

Vom Heiligen zum globalen Fest

Vom Gedenken an einen Missionar des 5. Jahrhunderts hat sich der Saint Patrick’s Day zu einem weltweiten Ausdruck irischer Identität entwickelt. Heute, am 17. März, wird nicht nur Irlands Geschichte gefeiert, sondern auch der Stolz auf Kultur, Tradition und die Farbe Grün – die der ganzen Welt für einen Tag die Schwere des Alltags nimmt.