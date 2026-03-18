Zwei Tage angereist für ein Duell mit Trump

Körberlgeld mit Zeitschrift und Tipps für Familien
Im Auftrag des Landes
Florian Nüßle ist Österreichs einziger Vertreter auf der Snooker World Tour. Bei einem großen Turnier in China traf der Salzburger nun erstmals in seiner Karriere auf die Nummer eins der Welt. Die „Krone“ sprach im Anschluss mit ihm darüber.
Seit rund einem Jahr spielt Florian Nüßle mittlerweile auf der Snooker World Tour. Gute Resultate sind bislang aber ausgeblieben. „Meine Ergebnisbilanz ist katastrophal, so ehrlich muss man sein“, zeigt sich der Salzburger selbstkritisch.
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